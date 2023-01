Anderlecht: Harry Toffolo en tête de liste pour renforcer le poste de back gauche

Par Xavier Thirion et X.Th.

Anderlecht, qui cherche encore à se renforcer d’ici au 31 janvier, a placé l’Anglais Harry Toffolo (27 ans, 1m83) en tête de liste pour la position de back gauche. Il évolue à Nottingham Forest, actuellement 13e en Premier League, où il n’était arrivé que l’été dernier pour 2,5 millions en provenance de Huddersfield. Mais Toffolo n’est jamais vraiment parvenu à percer parmi l’élite anglaise jusqu’ici, ne disputant que 12 rencontres avec un assist à la clé.

Malgré son contrat courant jusqu’en 2026, Nottingham se séparerait volontiers de son gaucher. Selon des sources locales, le club anglais doit encore dégraisser son noyau durant ce mercato.

On sait que, outre un nº9, Anderlecht espère aussi enrôler un back gauche – voire un défenseur central- d’ici à mardi. Delcroix s’épanouit davantage dans l’axe tandis que N’Diaye et Sardella ne sont guère des certitudes à cette position et manquent de concurrence.