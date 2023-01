J.Lo, digne déesse du mariage dans «Shotgun Wedding» Jennifer Lopez et Josh Duhamel font sensation dans « Shotgun Wedding », une comédie de noces explosive, à découvrir ce vendredi, en exclusivité sur Prime Video. 2021 Lionsgate

La bomba latina a décidément l’amour en héritage. Depuis un an, elle ne jure que par les mariages! Souvenez-vous… en février 2022, Jennifer Lopez revenait au cinéma dans «Marry me», une comédie romantique dans laquelle elle incarne une star mondiale de la chanson (tiens, tiens) qui décide d’épouser un inconnu après avoir découvert que son fiancé l’a trompée.

Ses petits papillons dans le ventre l’ont ensuite réellement menée devant l’autel, où son cher et tendre Ben Affleck lui a enfin passé la bague au doigt, vingt ans après leurs premières fiançailles avortées. «C’était tellement douloureux après notre rupture», se souvient-elle. «Ça a été le plus grand chagrin d’amour de ma vie, et j’ai honnêtement eu l’impression que j’allais mourir.»

A 53 ans, J.Lo a donc retrouvé le bonheur dans les bras de l’acteur, avec qui elle vient d’emménager dans une nouvelle demeure, entourée de leurs cinq ados (ses jumeaux Max et Emme, qu’elle a eus avec son ex-époux Marc Anthony; et Violet, Seraphina et Samuel, nés de la longue relation entre Ben et Jennifer Garner). «Ça a été une année phénoménale, la meilleure depuis la naissance de mes enfants!»

Pour couronner le tout, la superstar a retrouvé le chemin des plateaux, toujours en robe de mariée! «Je n’avais pas prévu que les choses se passeraient ainsi», s’amuse Jennifer Lopez en promo pour «Shotgun Wedding», attendu ce 27 janvier sur Prime Video.

Présentée comme un «Die Hard» romantique, cette comédie d’action suit Darcy et Tom, un couple qui rêve de se dire oui dans un cadre exotique, loin de toute civilisation. Manque de bol: il se trouve que le petit paradis sur lequel ils ont jeté leur dévolu est en fait… un repaire de pirates. Démarre alors une course pleine de rebondissements pour protéger leurs familles respectives, et les tourtereaux de redécouvrir pourquoi ils tenaient tant à s’unir pour la vie.

Cannibalisme et recast

Tourné dans les décors naturels de la République dominicaine, ce film est un cocktail explosif d’humour, de cascades et d’émotion. Un registre dans lequel on n’a pas l’habitude de retrouver J.Lo, vue dernièrement dans le documentaire intimiste «Halftime», sur Netflix. «L’action a ajouté une autre dimension à ce projet, qui contient plus de pitreries, de brutalité (que tout ce qu’elle a déjà pu nous montrer)», avoue la comédienne et chanteuse. «J’ai dû faire appel à ma Lucille Ball intérieure, vous voyez ce que je veux dire?»

Pour lui donner la réplique, la production avait d’abord choisi Armie Hammer («Call me by your name»). Mais, après avoir fait l’objet d’un énorme scandale sur fond de viol et cannibalisme, l’acteur a renoncé au rôle, au profit du beau Josh Duhamel («Bébé mode d’emploi»). Lequel, à tout juste 50ans, baigne lui aussi dans les épousailles! En septembre, l’ex de la chanteuse Fergie s’est en effet remarié avec la jeune Audra Mari, une ancienne reine de beauté de vingt et un ans sa cadette.

Autour de J.Lo et Josh, qui forment un duo à la fois sexy et amusant, n’oublions pas de mentionner Jennifer Coolidge et Lenny Kravitz, hilarants dans les rôles de la belle-mère et de l’ex-petit ami globe-trotteur de Darcy.

