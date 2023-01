Une délégation de la Côte d'Ivoire visite Schaerbeek autour de la politique de stationnement

Malgré la vive opposition citoyenne du plan stationnement à Schaerbeek, la Cité des Ânes inspire. Une délégation de la Côte d’Ivoire a visité la commune pour un partage d’expérience. « Schaerbeek est un pionnier à Bruxelles en matière de politique de stationnement. En 2020, nous avons rendu le stationnement payant sur l’ensemble du territoire. Qu’il faut du temps et du dialogue pour introduire des changements importants, on peut l’affirmer. Nous partageons volontiers nos connaissances et notre expérience », explique l’échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen) qui a accueilli la délégation d’Abidjan avec l’échevin du Développement international Quentin van de Hove (Open VLD).

La Côte d’Ivoire est un des pays économiquement les plus dynamiques de l’ouest africain (8,2 % de croissance moyenne sur la période 2012-2019 et 7 % en 2021). La capitale administrative Abidjan compte 6 millions d’habitants et voit sa population doubler dans les 20 prochaines années. Cela s’accompagne d’une augmentation rapide du nombre de véhicules privés en circulation. Ce contexte crée des grands défis en termes de mobilité car tel nombre de voitures dans la rue demande une répartition claire de l’espace public pour chaque usager de la route et une attention particulière au stationnement.