Un an de prison pour harcèlement et menaces contre la sœur de Youssef Akantayou, disparu à Sambreville et décédé en France

Le frère de la victime de ces menaces, Youssef Akantayou, 24 ans, avait disparu à Sambreville le 5 juin 2015 et avait été retrouvé grièvement brûlé à côté de son véhicule le 8 juin 2015 dans le sud de la France, avant de décéder quelques jours plus tard. Les menaces sont survenues le 5 décembre 2015, exactement 6 mois après la disparition du jeune homme.

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce vendredi une peine d’un an de prison et une amende de 200 euros à l’encontre d’un prévenu condamné pour des faits de harcèlement et de menaces.

Lire aussi Sambreville: la sœur de Youssef Akantayou a subi du harcèlement et des menaces six mois après la mort de son frère en France

« Cinq coups de fil »

Me Blankoff et Nakad, avocates des deux sœurs et du père de Youssef, qui obtiendront chacun 2.000 euros de dommage moral, ont relaté la nature des propos tenus ce soir-là lors de l’audience du 2 décembre : « La sœur de Youssef a reçu cinq coups de fil. Lors du premier, une personne s’exprimant en anglais proposait de divulguer des informations relatives à la disparition et au décès de son frère. La même personne a rappelé plusieurs fois, proposant d’abord un rendez-vous à Anvers et demandant à notre cliente de ne pas prévenir la police. Une autre personne, s’exprimant cette fois en Marocain, a alors rappelé, demandant si Younès n’avait pas laissé un objet à l’attention d’une tierce personne avant sa disparition et menaçant les membres de la famille de mort. »