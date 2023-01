Alors qu’elles devaient baisser, les factures d’énergie de Jimmy ont explosé: «Une journée de chauffage à 20 degrés coûte rapidement 35 euros, on n’ose presque plus chauffer»

C’est une très mauvaise surprise qu’a fait Jimmy Vanderschelde. Le jeune adulte de 31 ans vit avec sa femme et leurs cinq enfants, âgés de 6 mois à 9 ans à Nieuwpoort. La famille, qui dispose d’un compteur budgétaire, paye très cher son énergie, tout un paradoxe, rapporte HLN. « Avec un compteur budgétaire, je pourrais rapidement réduire ma dette, m’a-t-on dit. Mais le coût ne fait qu’augmenter », déclare Jimmy. Le compteur budgétaire fonctionne à la manière d’un forfait téléphonique prépayé : il faut placer de l’argent dessus pour ensuite pouvoir se chauffer.

Cette technique devait permettre à la famille de faire baisser leurs factures d’énergie. Or, tout l’inverse s’est produit : « On charge 300 à 400 euros tous les mois, mais on n’y arrive pas. Nous osons à peine augmenter le chauffage ».

Il n’en est pas à son premier ennuie avec les fournisseurs d’énergie : « Après avoir rompu avec mon ex, les choses ont commencé à s’agiter. J’ai déménagé et je n’ai reçu aucune facture de mon fournisseur d’énergie pendant un certain temps, jusqu’à ce que je reçoive soudainement une facture de 1 800 euros. Je ne pouvais pas la payer ».

Depuis qu’il dispose d’un compteur budgétaire, cela ne fait qu’empirer : « Il sera extrêmement difficile de rembourser mes dettes », « Avec un compteur budgétaire, je pourrais rapidement réduire ma dette, m’a-t-on dit au départ. Mais les coûts ne font qu’augmenter. Une journée de chauffage à 20 degrés coûte rapidement 35 euros. On n’ose presque plus chauffer », confie-t-il.