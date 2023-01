Harrison Ford sans filtre dans «Shrinking» (Apple TV+): top ou flop? Avant de renfiler le chapeau d’Indiana Jones au cinéma, la star de 80 ans se présente comme LA tête d’affiche de la nouvelle comédie à ne pas rater sur le service de la marque à la pomme. Apple TV+

Par L.V.

Parmi les productions les plus enthousiasmantes cette année, « Shrinking » occupe le haut du panier. D’abord parce qu’elle est signée Bill Lawrence, le créateur de « Scrubs » (Disney+) et « Ted Lasso » (Apple TV+). Et puis surtout parce qu’elle met en scène Harrison Ford ! Lire aussi «1923»: que vaut le deuxième spin off de «Yellowstone», où Harrison Ford, à 80 ans, fait ses vrais débuts dans une série? de videos À 80 ans, l’acteur opère un retour en force sur nos écrans. Le 18 décembre dernier était ainsi lancé « 1923 », préquel de « Yellowstone » (avec Kevin Costner), où Ford tient la tête d’affiche avec Helen Mirren. On l’attend aussi le 28 juin prochain au cinéma, dans le cinquième volet d’« Indiana Jones ».

Mais avant… c’est sur la plateforme de la marque à la pomme que l’éternel Han Solo de « Star Wars » fait escale, à bord d’une série pleine d’ironie, emmenée par Jason Segel. Lequel, révélé dans « How I met your Mother », se glisse dans la peau d’un thérapeute en deuil qui décide de transgresser les règles et de dire ce qu’il pense vraiment à ses patients. Au diable donc sa formation et l’éthique !

Lire aussi Ému aux larmes, Harrison Ford tease son dernier «Indiana Jones»: «Ça va vous botter le c…!» (vidéo) Un franc-parler qui va forcément chambouler sa vie et celle des gens qu’il croise. À commencer par son boss et mentor, le Dr Phil Rhodes (Harrison Ford), un thérapeute qui vient d’apprendre qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

En tout honnêteté, l’humour noir et sarcastique de ce mélodrame nous a un peu fait penser à l’excellent « After Life » de Ricky Gervais, dispo sur Netflix. Sans jamais toutefois l’égaler, « Shrinking » présente un homme esseulé qui tente de retrouver goût à la vie après avoir perdu son épouse. Assez lente au démarrage, la série est une bouffée de bienveillance, parfois un tantinet agaçante de par ses clichés et punchlines vues et revues. Mais Harrison Ford nous régale dans la peau de ce vieil homme bourru et cynique.