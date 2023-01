Vie nocturne à Bruxelles: le MR demande que l’offre de transports en commun soit élargie

Les auteurs de la proposition ont étudié l’offre dans les villes voisines. Ils en ont conclu que Bruxelles était à la traîne. À Paris, les lignes de Noctiliens tournent toute la semaine entre minuit 30 et 5h30 environ. Le métro tourne jusqu’à 1h15 en semaine et jusqu’à 2h15 le week-end.

À Londres, les services de bus de nuit couvrent la période correspondant à la fermeture du métro et au début des services de bus qui circulent le jour et de nombreux itinéraires de bus fonctionnent 24h/24. À Berlin, pendant la semaine, des autobus remplacent les métros entre environ 1h et 4h30. Le vendredi soir, le samedi soir et les veilles de jours fériés, les métros et les S-Bahn (les trams) fonctionnent pendant toute la nuit. À Rome, la vingtaine de lignes de bus de nuit roulent de minuit à 5h du matin, ont-ils fait observer.