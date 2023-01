Les créateurs des Simpson donnent une nouvelle qui ravira leurs fans!

Déjà 30 ans que les petits bonhommes jaunes ravissent petits et grands à la télé… et ce n’est pas près de s’arrêter ! En effet, les créateurs des Simpson ont annoncé deux nouvelles saisons, la 35e et la 36e, rapporte le Nieuwsblad. Il s’agit de la plus longue série diffusée à la télévision de l’histoire des Etats-Unis.

Le programme créé par Matt Groening en 1987 a connu un succès très rapide. La série avait remporté deux Emmy Awards du meilleur programme d’animation.