«Une participation de la N-VA à la majorité bruxelloise n’est pas une fatalité», déclare Fabian Maingain (DéFI)

Rudi Vervoort (PS) envisage un scénario où gouverner avec la N-VA en Région bruxelloise pourrait se produire en 2024 Le ministre-président de la Région bruxelloise a laissé une porte entre-ouverte à la N-VA. Si le PS n’a pas le choix de gouverner avec, il le fera.

Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois. - Photo News

Par la rédaction

Ces derniers jours, les discussions au parti socialiste bruxellois sont agitées autour d’un seul et unique thème. Alors que cela ne s’est jamais produit du côté socialiste, une possible participation de la N-VA à la prochaine majorité du gouvernement bruxellois remue les membres du PS. Le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort (PS), a livré une interview à La Libre.

L’entretien démarre par des explications mathématiques du ministre-président pour prouver par A+B que la N-VA pourrait devenir incontournable lors des prochaines élections. « Si on retire le Vlaams Belang et Agora de l’équation, il n’y a plus que 15 sièges côté flamand. Mathématiquement, il n’en faut pas 9 sur 17 pour faire une majorité, mais 9 sur 14. C’est bien plus qu’une majorité classique. Cela risque de fermer le jeu, coté flamand », souligne-t-il à nos confrères.

« Ce n’est pas un choix »

Rudi Vervoort insiste sur le fait que « ce n’est pas son choix ». Si cela devait se passer ainsi, le PS se verra contraint de former une majorité avec la N-VA, devenue « incontournable ». « Si on n’a pas le choix, comment faire autrement ? », questionne-t-il. « On ne va pas bloquer nos institutions. (…) C’est un des problèmes pour nous. Mais ça fait partie des scénarios possibles pour Bruxelles, et j’assume pleinement de le dire car c’est mathématique. »

Une tâche qui serait loin d’être facile pour Rudi Vervoort au vu de l’attachement de la N-VA pour les institutions bruxelloises… Si le MR a déjà gouverné avec la N-VA par le passé, le PS ne l’a quant à lui jamais fait, considérant ce parti néerlandophone comme un parti « hostile ».