Les vieilles Renault s’électrifient

Le rétrofit consiste à retirer le moteur thermique et le réservoir d’un véhicule, et à les remplacer par un moteur électrique et une batterie. Une tendance qui prend de l’ampleur, à tel point que Renault a décidé de s’associer officiellement à la société R-Fit pour proposer des kits sur certains modèles iconiques de son histoire.

11.900€ le kit

R4, R5 et Twingo de première génération sont les trois heureuses élues. Le kit R4 est déjà disponible, au prix de 11.900€ (pose comprise). Celui de la R5 sera proposé à partir de septembre, et la Twingo viendra un peu plus tard. Cette offre permet de bénéficier en France des subsides prévus pour les voitures électriques, et le véhicule rétrofité dispose des certificats officiels l’identifiant comme électrique.