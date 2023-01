Le siège social de Toit&Moi, à Ghlin, change d’adresse mais reste au même endroit!

Le 12 rue des Edelweiss n’existe désormais plus et laisse place au 60, avenue du Millénaire. Un changement qui facilitera l’accès des visiteurs mais aussi des services de secours et qui devrait améliorer la visibilité du site.

« Depuis sa construction, notre siège social a été renseigné au 12, rue des Edelweiss à Ghlin. Une adresse qui, en pratique, ne correspond pas vraiment à la situation réelle du bâtiment et complique très souvent l’accès des visiteurs tels que nos 12.000 locataires, partenaires, services de secours… », explique le président Marc Darville. « Dès lors, afin de simplifier cet accès et notre visibilité par la même occasion, une demande de renumérotation du siège social à l’avenue du Millénaire a été faite auprès de la Ville de Mons, puisque le sentier qui mène à notre entrée donne directement sur l’avenue du Millénaire. »