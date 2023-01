Activesphere : le Transformer d’Audi

Conçu par deux designers français en Californie, ce prototype électrique aux lignes étonnantes dispose de quatre roues motrices, d’une garde au sol ajustable et d’une poupe modifiable pour accueillir du chargement en cas de besoin. L’accès à bord se fait via des portes antagonistes, et une fois installé, le conducteur n’a pas le moindre volant devant lui. Du moins en mode conduite autonome, où tout se passe par l’intermédiaire de lunettes 3D.

Calandre transparente

En enlevant lesdites lunettes, les occupants peuvent profiter de la lumière du réel qui traverse le toit, le bas des portes vitré et même la calandre, qui est transparente. Mais au-delà de ces caractéristiques que l’on ne retrouvera pas de sitôt sur une voiture de série, l’Activesphère inaugure une nouvelle plateforme pour véhicules électriques développée conjointement par Audi et Porsche. Les premiers modèles à l’utiliser devraient être lancés en fin d’année.