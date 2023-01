Bientôt un nouveau refuge pour animaux sauvages à Mouscron: «C’est l’endroit idéal et le bâtiment idéal» La Ville de Mouscron prévoit d’acheter la ferme voisine de la SPA pour y créer un refuge pour animaux sauvages. L’objectif : accueillir les animaux que la SPA ou Cat’s cocoon ne peuvent pas prendre en charge. Une offre qui n’existe pas dans l’entité.

Par Elise Seynaeve

Deuxième plus grande ville de Wallonie picarde, Mouscron compte un peu moins de 60.000 habitants. Un chiffre qui apporte malheureusement son lot d’animaux abandonnés. Et la collaboration actuelle avec la SPA de Mouscron et l’association Cat’s Cocoon, pour ce qui est des chiens et chats principalement, ne suffit plus. Notamment lorsqu’il est question d’autres animaux comme des chevaux, lapins, cochons, serpents, poules, coqs, wallaby…

C’est pourquoi, la Ville de Mouscron a décidé de créer un nouveau refuge dédié aux animaux sauvages. « Pour les animaux domestiques, il y a des refuges, mais ils sont tous plus ou moins saturés. Il faut donc plus de places. Et, au niveau des animaux sauvages, il commence à y avoir des soucis dans la région pour pouvoir les faire soigner et les porter », constate Christophe Denève, responsable de la Cellule Environnement.

Une solution inattendue

Si la volonté était là depuis quelque temps dans le chef de la commune, elle n’imaginait toutefois pas que l’opportunité se présente si vite. « La solution, nous l’avons trouvée plus vite que prévu. Je ne m’y attendais pas ! C’est l’endroit idéal et le bâtiment idéal. Nous voulons acheter la ferme qui se trouve à côté de la SPA. Celle-ci est à vendre depuis peu de temps et nous avons donc rencontré le propriétaire », explique Brigitte Aubert, bourgmestre. Si le point est voté au prochain conseil communal, la Ville de Mouscron pourra alors acquérir cette ferme. « La maison est viable, accessible, loin des habitations. Il y a un hangar où l’on peut accueillir des animaux… On devra aménager ce hangar pour accueillir différents types d’animaux », poursuit la bourgmestre. À l’avenir, la commune envisage d’acheter des terrains autour, permettant de créer de l’espace pour les animaux comme les chevaux qui doivent aller en prairie.

La Ville veut acquérir cette propriété. - Maps

Moyennant quelques transformations, cette ferme pourra donc accueillir ce nouveau refuge. Mais cela devra se faire en synergie avec les autres associations locales. Ce refuge ne sera toutefois pas communal. Propriétaire des lieux, la Ville de Mouscron souhaite qu’une gérance soit mise en place. Gérance pour laquelle il faudra évidemment trouver la bonne personne. « Pour faire ce travail-là, il faut certaines compétences. Il faudrait une ou deux personnes avec ce profil », explique Brigitte Aubert, imaginant un fonctionnement comme celui de la SPA, dont l’équipe est renforcée par des bénévoles. « On va travailler en synergie avec les associations existantes pour voir comment on peut s’organiser avec elles pour développer le projet », ajoute Christophe Denève.

Trop peu de refuges pour animaux sauvages

Pour ce refuge, la commune espère obtenir l’accéditation Creaves (Centres de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’État Sauvage), une accréditation délivrée par la Région wallonne. « Nous sommes intervenus auprès de la ministre pour essayer d’avoir des subsides. Nous sommes dans l’attente de nouvelles », précise la bourgmestre. Vu le manque de places dans les centres Creaves de la région (un à Templeuve, un à Frasnes-lez-Anvaing et un à Dour qui ferme ses portes), la commune espère que cela aboutira.

La bourgmestre ne pensait pas trouver un lieu si vite. - BL

Autre changement : la SPA bénéficiera d’un nouvel accès. Il ne faudra plus passer par la cour de la ferme pour s’y rendre. Cette route était dangereuse et abîmée. La route parallèle, permettant d’accéder à cette ferme, sera prolongée, sur le tracé de l’ancienne route, pour accéder à l’association. « Cette route, elle, restera car les agriculteurs doivent arriver à leurs terrains. Et ça restera leur promenade s’ils le souhaitent. Mais pour les visiteurs de la SPA, il y aura un chemin correct », conclut Brigitte Aubert.

L’ensemble de ce projet, la commune l’espère, devrait se concrétiser dans le courant de l’année.