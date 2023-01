James Bond fait recette à Bruxelles

Ouverte au public depuis le 9 décembre dernier, l’exposition consacrée aux véhicules et objets de tournage des films James Bond ne désemplit pas. Installée au Palais 1 de Brussels Expo (et pour la première fois en dehors d’un musée), cette exposition immersive accueillait sont 30.000e visiteur le 20 janvier dernier, un mois et demi après son inauguration.

Rendez-vous au bar

Chaque région est parfaitement représentée puisque 30% des visiteurs viennent de Bruxelles, 30% de Wallonie et 30% de Flandre. Les visiteurs étrangers arrivent principalement de France (5%), juste devant les Pays-Bas (3%). Et les femmes ne sont pas en reste puisqu’elles représentent 43% de l’affluence. La durée moyenne des visites est de près de deux heures, dont une demi-heure passée au « James », le bar-lounge inspiré par 007. Vous pouvez visiter cette expo jusqu’au 14 mai.