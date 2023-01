Camélia Jordana va faire de la concurrence à «Emily in Paris»: voici tout ce qu’il faut savoir sur «Irrésistible», la nouvelle comédie romantique de Disney+

Lily Collins n’a qu’à bien se tenir, l’anti-«Emily in Paris » arrive sur Disney+ ! Incarnée par Camélia Jordana, la comédie romantique « Irrésistible » aura pour cadre « un Paris réaliste et authentique, loin des clichés touristiques », annonce Disney+, qui a choisi de tourner dans des quartiers rarement filmés : ceux des 19 et 20èmes arrondissements.

Déclinée en six épisodes de trente minutes, cette nouvelle création originale française prendra ainsi le contre-pied de la série phare de Netflix, critiquée pour sa version fantasmée de la capitale. La chanteuse, qui a déjà joué dans une quinzaine de films (« Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait », « Le Brio », « La nuit venue » etc.), jouera une reine de podcast à qui a un coup de foudre réciproque pour Arthur, un mathématicien. Mais dès qu’elle est en sa présence, elle est sujette à de violentes crises de panique. Elle se trouve à ce point chavirée qu’elle risque à chaque fois un malaise ! Le diagnostic ne fait aucun doute : Adèle est atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique, conséquence directe de sa précédente histoire d’amour, douloureusement terminée. Elle n’a alors pas d’autre choix que de se tenir éloignée d’Arthur. Mais l’attraction est trop forte…