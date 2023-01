La Belgique va améliorer la sécurité des infrastructures pour garantir l’approvisionnement: «La guerre en Ukraine nous a montré que...»

«La guerre en Ukraine nous a montré que les infrastructures énergétiques étaient des cibles potentielles d’actes de sabotage. Pareils actes peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la sécurité d’approvisionnement de gaz, d’électricité et de pétrole, mais aussi sur notre économie et l’environnement. C’est pourquoi il est essentiel que les autorités, ensemble avec les autorités compétentes et les exploitants, fassent tout ce qui est possible pour préserver la sécurité de ces infrastructures», selon la ministre.

L’avant-projet de loi, qui entend modifier la loi du 1er juillet 2011 sur les infrastructures énergétiques critiques, impose à leurs exploitants de mener des audits internes et externes pour s’assurer que les mesures prévues par leur plan de sécurité sont bien appliquées.