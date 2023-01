Elona et SuperSka en concert ce samedi à Gelbressée

En première partie, on retrouvera donc Elona, une artiste, chanteuse et compositrice qui étudie la musique à l’IMEP dans la section chant pop depuis trois ans. Début 2022, elle a participé à la saison 10 de The Voice Belgique dans l’équipe de BJ Scott puis dans l’équipe de Christophe Willem. Son style est principalement inspiré par les artistes pop anglais grâce à qui elle a commencé à chanter : Ariana Grande, Harry Styles ou encore Demi Lovato. En octobre 2022, elle a sorti son premier single, « Never asked for u », avec des influences rock des années 2000.