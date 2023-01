Union: Yorbe Vertessen pour remplacer Dante Vanzeir, ça se précise

Alors que Dante Vanzeir est en partance pour les New York Red Bulls, l’Union s’est rapidement mise sur les traces de son remplaçant. Et il devrait s’agir selon toute vraisemblance de Yorbe Vertessen. Ce vendredi, le club saint-gillois aurait en effet conclu un accord oral avec le jeune attaquant belge de 22 ans du PSV, afin que ce dernier arrive en prêt. L’Union espère désormais rapidement finaliser son arrivée, le mercato refermant ses portes mardi prochain.

Du côté d’Eindhoven, Vertessen avait montré de belles choses ces deux dernières années, mais sans parvenir pour autant à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Cette saison, son temps de jeu est resté très limité, même s’il a marqué deux buts en Europa League contre Zurich. Avec l’arrivée récente de Fabio Silva (ex-Anderlecht), il risquait de redescendre d’un cran dans la hiérarchie.

« Vanzeir est parti faire ses tests médicaux »

Comme attendu, l’Union, elle, se déplacera donc sans Dante Vanzeir au Mambourg ce samedi soir. L’attaquant ne faisant pas partie de la sélection de Karel Geraerts. « Dante est parti pour faire ses tests médicaux. Il n’est pas là aujourd’hui (NDLR : ce vendredi) et tout se dirige donc vers un départ », explique le T1 saint-gillois. Si les tests du joueur belge de 24 ans se révèlent concluants, celui-ci traversera l’Atlantique la semaine prochaine pour aller signer son contrat avec la formation de Major League Soccer.

Une page est donc en train de se tourner à Saint-Gilles, Dante Vanzeir ayant marqué l’Union de son empreinte avec 48 buts inscrits et 21 assists distribués en 91 apparitions. « Mais c’est comme ça dans le football. Le joueur a sa carrière, sa vie. Et le club doit lui aussi aller de l’avant. »

Le coach saint-gillois a également profité de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi pour tordre le cou à une rumeur lancinante. Deniz Undav ne sera pas rapatrié vers l’Union sous forme de prêt. Et ce, même s’il ne reçoit qu’un temps de jeu famélique à Brighton. « Deniz ne va pas revenir chez nous. Cela fait six mois qu’il est à Brighton et il veut saisir sa chance là-bas. Évidemment, tout le monde à l’Union pense encore à Undav, mais également à Mitoma et à Nielsen. Et c’est normal. Mais Deniz veut tout faire pour réussir à Brighton. »

En attendant désormais la probable arrivée de Yorbe Vertessen, Gustaf Nilsson aura une nouvelle fois l’occasion de marquer des points auprès de Karel Geraerts ce samedi soir. Le Suédois devrait en effet être aligné en pointe aux côtés de Victor Boniface. Il fêterait là sa troisième titularisation de rang.

Il restera enfin à savoir si d’autres mouvements auront encore lieu, et si des joueurs au faible temps de jeu pourraient être prêtés, comme Viktor Boone ou José Rodriguez. Karel Geraerts, lui, préfère ne pas trop s’avancer. « C’est difficile à prédire. Il reste encore une petite semaine de mercato et tout peut arriver. Mais je n’ai eu aucun écho concernant un départ ou une arrivée. Et moi, personnellement, je suis satisfait du noyau. Tout le monde peut rester. »