Zakia Khattabi, «non-mixité choisie», maladresse ou second degré?

Jusqu’ici, rien d’étonnant. Sauf qu’elle a accompagné les photos du commentaire suivant : « Ce soir on fait le plein de marocanité, en non mixité choisie ». Commentaire qui peut paraître éventuellement discriminatoire et en tout cas interpellant pour une ministre fédérale censée œuvrer pour tous les Belges et habitants de Belgique. Mais ce commentaire était directement suivi d’un émoticône représentant un clin d’œil. Alors, commentaire au second degré ?