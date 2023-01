Avez-vous vu Irfan Ahmad, disparu depuis le 31 décembre à Charleroi?

Irfan Ahmad, 40 ans, est porté disparu depuis le réveillon du Nouvel An. Le quadragénaire a été aperçu pour la dernière fois, le 31 décembre 2022, vers 18 heures, rue Dourlet à Charleroi. Cela fait près d’un mois que ses proches restent sans nouvelles…

C’est pourquoi un avis de recherche a été diffusé à la demande du parquet de Charleroi, ce vendredi. Irfan mesure entre 1m70 et 1m75. De corpulence normale, le quadragénaire a les cheveux grisonnants et une calvitie. Au moment de sa disparition, il portait une veste à carreaux gris et noir. Les autorités demandent à Irfan de se manifester le plus vite possible pour rassurer ses proches.