À Wavre, les dentifrices LEBON vous emmènent en voyage

L’aventure LEBON Oral Care est née, dans la tête de Stéphanie et Richard, lors d’un voyage au Costa Rica. Lui avait l’esprit scientifique, elle plutôt artistique et le couple souhaitait développer une activité commune. Le dentifrice, et pas n’importe lequel, est très vite apparu comme l’opportunité à saisir : « À cette époque, il n’existait aucun dentifrice qui avait à la fois un goût original et une composition clean », explique Stéphanie, la cofondatrice. Avec son mari, ils se sont donc lancés dans cette aventure, des idées et des objectifs plein la tête.