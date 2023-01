Cet Open d’Australie 2023 masculin a été lourdement secoué par les vents contraires, mais ce dimanche, il va s’offrir la plus belle finale qu’il pouvait espérer, celle entre les deux meilleurs joueurs du moment.

Ce n’était pas gagné d’avance, tant les remous et les surprises ont été nombreux durant cette quinzaine. Et la zone de turbulences a commencé dès l’envol, avec les forfaits de Carlos Alcaraz et de Marin Cilic, puis celui de Nick Kyrgios, et ensuite les éliminations rapides de Rafael Nadal et Daniil Medvedev, les deux finalistes de l’an dernier, alors que la fameuse « malédiction Netflix » ajoutait aussi les sorties prématurées de Matteo Berrettini, Casper Ruud, Taylor Fritz et Felix Auger Aliassime ! Et pendant la première semaine, la cuisse bandée de Novak Djokovic attirait plus l’attention que le débat sur les nouvelles balles Dunlop, lourdement critiquées par l’ensemble des cadors.