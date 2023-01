Le Logis Tournaisien se lance dans de nouveaux projets de grande envergure!

Il consiste en l’installation de chauffage central dans 46 logements et l’isolation des greniers de 17 logements pour un montant total de 630.000 €HTVA dont 250.000 € de subsides de la Région Wallonne.

Lire aussi Une personne touchée par des coups de couteau après une tentative de féminicide à Antoing: «Apparemment, il s’agit d’une femme battue qui a eu le courage de quitter son compagnon», confie la voisine chez qui l’auteur s’est réfugié

De plus, le Logis a récemment acquis huit nouveaux logements rue Saint-Martin à Tournai, au sein de l’îlot des Primetiers, et lancera prochainement un programme de réhabilitation et de restructuration. Les travaux débuteront en mars 2023 pour un montant total de 770.000 € HTVA subsidié à hauteur de 625.000 €.