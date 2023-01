La police de La Louvière saisit des armes dans le cadre d’un dossier de coups et blessures

Ce mercredi 25 janvier, la police de La Louvière a procédé à une perquisition dans le cadre d’un dossier de coups et blessures. Un individu s’était en effet présenté au domicile des victimes. Il leur aurait porté des coups et exhibé un canif suite à un différend s’étant déroulé quelques jours auparavant.

Les policiers se sont donc rendus au domicile du suspect, un homme né en 1988, afin de procéder à son arrestation et à une perquisition qui s’est révélée positive. Les membres de la zone de La Louvière ont, en effet, mis la main sur des armes à feu, des armes blanches ainsi que sur plusieurs centaines de munitions et des produits stupéfiants. L’individu a été privé de se liberté et va faire l’objet d’une procédure accélérée.