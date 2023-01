Basket | Pont-de-Loup s’est imposé à Fleurus en P1

FLEURUS 76 PONT-DE-LOUP 85 Quarts : 22-22, 16-22, 21-17, 17-24. Fleurus : 11x3, 7/17 LF, 25 ftes. SCHOETERS 16 (4x3), Ballau 4 (1x3), GONSETTE 14 (3x3), Di Massa 1, LEFEVRE 6, Bastianini L. 2, Duval 1, MICHIELIN 25 (3x3), BASTIEN 7, Hudlot. Pont-de-Loup : 9x3, 22/33 LF, 16 ftes. Domagala 9 (2x3), Cagnetti 9, SCALETTA, Esnault 2, LEDOUX 15 (3x3), MAILLI 6 (2x3), Van Renterghem 2, Mainil 14, Agbodjan (-), MAROT 11 (1x3), DE RICK 17 (1x3).

Avant de se rendre à Colfontaine, l’équipe en forme du moment, le 5/2, Fleurus, toujours privé d’Alessio Bastianini, ne s’est pas rassuré en s’inclinant face à des Lupipontains collectifs (six joueurs à neuf points ou plus) et qui ont terminé la rencontre à la ligne des lancers.