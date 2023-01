La fin de l’alerte maximale pour le Coronavirus? Un Comité de l’OMS doit statuer sur la gravité de la pandémie, «ne sous-estimez pas ce virus»

«Mon message est clair: «Ne sous-estimez pas ce virus, il nous a surpris et continuera de nous surprendre et il continuera de tuer, à moins que nous ne fassions plus pour fournir les moyens sanitaires aux personnes qui en ont besoin et pour lutter contre la désinformation à l’échelle mondiale», avait insisté le directeur général, qui peut choisir de suivre ou non l’avis du Comité d’urgence.