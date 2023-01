My lance son dépôt de plats vietnamiens à emporter à Rognée (Walcourt): «Je veux faciliter la vie des mamans»

C’est avec un énorme sourire, que My parle de son nouveau projet lancé il y a une semaine à Rognée (Walcourt). Chaque mercredi entre 12h30 et 18h, il est désormais possible de venir chercher des plats à emporter. « Je me suis lancée dans un service traiteur en avril 2019 », raconte-t-elle. Chaque semaine, elle propose ainsi une carte, des plats et une livraison à domicile. Et ce, en plus de son travail principal dans une chaîne de sushis.

My cuisine tout de A à Z. - M.L.

Passionnée par la cuisine, elle veut faire découvrir les saveurs de son Vietnam natal qu’elle a quitté en 2006.