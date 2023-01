Remco Evenepoel analyse le nouveau parcours de Liège-Bastogne-Liège: «Le tracé sera probablement plus dynamique»

Les organisateurs des classiques ardennaises ont présenté mercredi l’édition 2023 de Liège-Bastogne-Liège. Dans cette édition, le parcours la dernière partie de la Redoute a été modifiée. Remco Evenepoel, dernier vainqueur en date de cette classique ardennaise, a évoqué ce changement de parcours.

Le champion du belge préface ainsi cette édition de Liège-Bastogne-Liège qui se déroulera le 23 avril prochain : « Je pense connaître l’endroit car je crois que la Philippe Gilbert juniors (NDLR : que le Brabançon avait remportée en 2017) passait par là. La course sera différente et je crois que cela pourrait provoquer des attaques dès le pied de La Redoute. »

Et d’ajouter : « Le tracé sera probablement plus dynamique car il n’y aura plus cette longue partie entre la difficulté de Remouchamps et la Roche-aux-Faucons. Sur la Doyenne, il y a un tas de scénarios possibles et imaginables, mais ce sont toujours les coureurs qui décident. »