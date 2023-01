«Inscrivez-vous comme donneur de cellules souches»: l’appel lancé par Samuel, de Tubize, pour sauver des vies

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 13 janvier dernier, Samuel Roelants apprend brutalement qu’il est atteint d’une leucémie myéloïde aiguë, autrement dit un cancer du sang. « La nouvelle a été très brutale. Le mercredi je ne savais rien, j’étais à peine malade. Jeudi midi je devais quitter le boulot d’urgence, faire une ponction de moelle et j’ai été hospitalisé dès le vendredi pour une durée encore indéterminée », explique le Tubizien, qui commence tout doucement à absorber le choc. Si une sortie potentielle de l’hôpital est envisagée pour mai, le parcours et le traitement pour y arriver seront longs et les visites drastiquement limitées. Samuel doit suivre une chimiothérapie répartie sur trois cycles d’hospitalisation de six semaines, ponctués de différents passages en chambre stérile, mais aussi de retours temporaires chez lui, avec sa femme et ses deux filles. « Pour renforcer l’effet du troisième cycle et augmenter les chances de guérison, je dois recevoir les cellules souches d’un donneur sain », ajoute Samuel, qui a décidé de lancer un appel aux dons sur Facebook.