Changement au conseil communal de Fontaine-l’Évêque: Derry Turla remplace Madisson Corriat en tant que conseiller pour le groupe Mieux Demain

Ce jeudi 26 janvier, le premier conseil communal de l’année de Fontaine-L’Évêque a eu lieu. L’occasion pour Derry Turla de prêter serment, le Leernois rejoint le groupe Mieux Demain. Déjà conseiller de l’action sociale, Derry Turla intègre son nouveau rôle avec enthousiasme.

« Il était essentiel de respecter le choix que les électeurs ont posé en 2018 et je me réjouis de rejoindre ce groupe motivé et de pouvoir apporter mon expérience et mes compétences. Je reste au conseil de l’action sociale car les défis et le travail entamés y sont importants et me tiennent particulièrement à cœur », explique-t-il.