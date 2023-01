Trois commerces contraints de fermer à Tournai

Un arrêté à afficher

Le dernier commerce visé est quant à lui situé à l’angle de la rue du Tir à la Cible et de la chaussée de Lille, au rez-de-chaussée d’un immeuble où l’on retrouve un logement au premier étage ainsi que sous les combles. La zone de secours avait effectué son contrôle en date du 3 novembre 2020 et il avait été estimé que l’établissement ne répondait pas de manière satisfaisante à la réglementation applicable et aux règles de bonne pratique en matière de sécurité incendie. Plus de deux ans plus tard, aucune attestation de conformité n’a été reçue par la zone de secours. Cette dernière a simplement reçu comme document une offre pour les travaux d’électricité. Le commerce a donc dû fermer ses portes il y a quelques jours.

Dans chacun des cas, l’ordre a été donné aux propriétaires d’afficher l’arrêté de fermeture sur la porte d’entrée des immeubles dont il est question.

Un recours peut être introduit auprès du Conseil d’État dans un délai de soixante jours.