Qatargate: la justice belge renonce à faire extrader l’épouse et la fille de Pier Antonio Panzeri depuis l’Italie

Il s’agit de Maria Dolores Colleoni et Silvia Panzeri, respectivement épouse et fille de l’ancien eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, 67 ans, qui s’est engagé à collaborer avec la justice dans cette enquête au terme d’un accord conclu le 17 janvier avec le parquet fédéral belge.

La mission visait à «régler un certain nombre de détails sur ce qu’attend la justice belge et ce que peut offrir la justice italienne», avait indiqué mercredi à l’AFP un porte-parole du parquet fédéral.

«Il s’inquiétait énormément pour sa femme et sa fille et espère désormais une certaine bienveillance. C’est humain et légitime», avait fait valoir lundi Me Laurent Kennes dans un entretien avec l’AFP.