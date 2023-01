Propos racistes d’une prof à Laeken: la Ville de Bruxelles réaffirme sa position contre le racisme dans les écoles

Des élèves de sixième secondaire de l’institut Paul Henri Spaak à Laeken dénonçaient, dans une lettre commune, des propos racistes de la part d’une professeure, au début du mois de janvier.

Le cabinet de Faouzia Hariche (PS), l’échevine à l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles, ne se prononce pas sur ce cas particulier, précisant qu’il s’agit d’un dossier disciplinaire. «Nous condamnons toute attitude ou propos raciste, antisémite ou discriminatoire et sensibilisons depuis de nombreuses années nos équipes et nos élèves dans l’objectif de combattre les stéréotypes persistants et dégradants qui subsistent au sein de notre société», explique tout de même l’échevine dans le communiqué.