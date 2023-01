Jeff Zients, l’ancien coordinateur de la lutte contre le Covid, devient le directeur de cabinet de Joe Biden

« Quand j’ai été élu président, je savais que je voulais que Ron dirige le personnel de la Maison Blanche (…). Il sait comment l’Etat fonctionne, comment la politique fonctionne, comment le Congrès et la Maison Blanche fonctionnent », a dit M. Biden dans un communiqué, le qualifiant d’« intelligent, de déterminé et de persévérant ».

Ron Klain a occupé son poste pendant plus de deux ans, une durée déjà longue tant la fonction est réputée éreintante.

Avec Jeff Zients, 56 ans, le président américain choisit pour la deuxième moitié de son mandat un profil de technocrate doté d’une connaissance intime du monde de la finance et des grandes entreprises.

Il lui faudra dans l’immédiat mettre en musique la réponse de la Maison Blanche, jusqu’ici plutôt embarrassée, à une affaire de documents confidentiels retrouvés notamment dans la maison de famille de Joe Biden.

Le tout pendant que le démocrate de 80 ans mènera peut-être campagne pour la présidentielle de 2024.

Jeff Zients a occupé de janvier 2021 à avril dernier les fonctions de coordinateur de la lutte contre la pandémie de l’administration Biden, qui a reposé sur une campagne de vaccination massive.

Il avait déjà été conseiller du président Barack Obama, en particulier sur les questions économiques.

Ce natif de Washington avait auparavant mené une fructueuse carrière dans le monde du conseil économique et de l’investissement.

Elle lui a permis de constituer un patrimoine qui, selon une estimation rendue publique par la Maison Blanche et datant de novembre 2021, pèse un peu plus de 85 millions de dollars au minimum, et pourrait atteindre plus de 400 millions de dollars au maximum.