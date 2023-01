Une facture d’énergie de 24.000€ oblige le Diner 66, de Saint-Ghislain, à fermer ses portes: «Les larmes aux yeux…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Diner 66, restaurant très connu de Saint-Ghislain a fermé ses portes. Son annonce, diffusée sur les réseaux sociaux, a suscité plus de 600 réactions et 300 commentaires. Tous s’attristent de voir cette enseigne disparaître. Pourtant, Jacky Valentin et Myriam Serra, les gérants, pourraient revenir prochainement dans l’Horeca.