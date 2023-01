Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Arnaud De Lie est rentré quelques jours en Belgique, après son succès, dimanche dernier, à la Clasica de Valence, histoire de se ressourcer en famille. « Et de soutenir ma copine qui passait ses derniers examens. Elle sera d’ailleurs présente à Marseille, dimanche, en compagnie de ma sœur. C’est toujours bon pour le moral d’avoir le support de sa famille sur place. »

L’Ardennais en a-t-il réellement besoin ? L’homme qui « ne connaît pas la pression », pour paraphraser son mentor Maxime Monfort, s’est en tout cas débarrassé d’un premier stress, par rapport à cela, en s’imposant dès son premier jour de course. « En effet, je ne dois déjà plus confirmer car, ces dernières semaines, on m’a beaucoup interpellé sur ce thème, sur la difficulté à devoir prouver, en quelque sorte, ma saison précédente. En gagnant, j’ai évacué cette interrogation, je me sens donc plus détendu, en confiance surtout, je dirais même en sécurité par rapport à mes certitudes. »