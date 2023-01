Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La CUC, ou Communauté Urbaine du Centre, change de nom ! Cette communauté de communes, créée en 1998 par feu Willy Taminiaux, avait dès le début pour mission initiale « d’œuvrer au développement social et économique des 12 communes de la Région du Centre. » Mais elle se redéfinit et mute dans ses actions, ce qui justifie une nouvelle identité, de nom comme visuelle, avec une nouvelle couleur et un nouveau logo.

Place, donc, désormais, à « Centropôle », a révélé le président de la CUC, Laurent Devin, à l’occasion de la présentation des vœux de l’institution (les premiers depuis 2020), ce vendredi matin, aux ascenseurs de Strépy-Thieu. C’était en présence de tous les bourgmestres et bon nombre d’élus locaux, députés et responsables d’associations.

La couleur mauve a été choisie car politiquement neutre. Le rouge, le bleu, le vert et l’orange étaient trop connotés. Le noir était déjà pris par la région de Charleroi. Et comme le soulignait avec malice un élu communal, « le jaune n’aurait rien donné. Le mauve donne plutôt bien en réalité, il ne braque personne. C’est même un peu une fusion des couleurs des principaux partis politiques… Mais heureusement que le Parti Populaire n’existe plus ! »