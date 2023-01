Habitué du «Chez Nous», un client prend son verre et vole le téléphone de la serveuse avant de s’enfuir, à Roux

« C’est un habitué, il est venu ce jour-là comme tous les autres jours, et il a pris son verre. J’étais au bar à ce moment-là, il a profité d’un moment d’inattention pour s’emparer de mon téléphone posé sur le bord du comptoir, puis il est parti. Heureusement, j’étais assurée contre le vol, et j’aurai bientôt un nouveau téléphone. Depuis ce jour-là, on ne l’a plus revu dans le coin. Des clients m’ont rapporté qu’ils l’avaient aperçu du côté de Courcelles. Il est SDF, il logeait dans sa tente un peu plus loin dans la rue », explique la serveuse.

Cette dernière a décidé de ne pas porter plainte.