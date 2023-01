DéFi perd plusieurs élus en région namuroise. Son président, François De Smet réagit: «Il y a des départs qui nous renforcent»

Deux élus de DéFI vont créer leur liste citoyenne à Sambreville, avec des élus du PS. Un élu namurois passe au MR. À Jemeppe-sur-Sambre, le transfert se fait de DéFI au PS, alors qu’à Floreffe, ce sont les cinq mandataires du parti présidé par François Desmet qui rejoignent Les Engagés… Addition lourde L’addition devient lourde. Que se passe-t-il avec DéFI dans le Namurois ? Cela donne l’impression d’un « sauve-qui-peut », impression balayée par François De Smet.

« Je ne me fais pas de souci pour DéFI en province de Namur », répond son président. « Nous sommes passés d'une liste dans la province en 2012 à sept en 2018. Soyons honnêtes, tous les partis qui sont implantés dans de nouveaux territoires, ont connu leur lot de soucis. Nous ne faisons pas exception. Mais les choses sont claires : nous ne voulons plus de candidats qui nous rejoignent pour des mauvaises raisons. C'est notamment pour ça que nous venons de passer un an à clarifier notre programme. »

« Départs attendus » M. De Smet insiste : les valeurs d’un parti, c’est son socle. « Notre socle est clair et solide. Oui, nous avons eu des départs et quelques-uns sont des vraies déceptions comme celui de Loïc Demarteau à Namur. La plupart sont des clarifications et des départs attendus de personnes venues pour de mauvaises raisons. Il y a des départs qui nous renforcent. C’est maintenant, alors que nous sommes en train de renouveler les instances locales et provinciales du parti, que ces départs doivent avoir lieu ».