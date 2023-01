Le message émouvant de Julien Duranville après son départ d’Anderlecht: «Honoré d’avoir pu porter ce maillot» (photo)

Julien Duranville, 16 ans, quitte le RSCA pour le Borussia Dortmund. Le jeune attaquant de 16 ans a signé un contrat «de longue durée», avec le BVB, a annoncé le club allemand vendredi.

de videos

Formé à Anderlecht, Julien Duranville avait été lancé en équipe première du Sporting par Vincent Kompany en mai dernier lors du Topper au Club de Bruges, au cours duquel il avait joué 9 minutes. La pépite de Neerpede a obtenu plus de temps de jeu cette saison, disputant six matches de championnat et quatre rencontres de Conference League, pour un total de 341 minutes en mauve. Il avait inscrit son premier, et unique, but en D1A début septembre face à OHL. Blessé, l’international U19 ne jouait plus depuis la fin décembre.

Sur Instagram, le jeune attaquant a tenu à adresser un message aux supporters et club : « Aujourd’hui une page se tourne mais restera à jamais gravée en moi. Après 10 magnifiques années passées dans mon club de cœur, mon aventure au RSC Anderlecht se termine. C’est avec énormément d’émotions que j’écris ces mots mais j’aimerais remercier toutes les personnes qui ont participées de près ou de loin à ce parcours. Mes entraîneurs, mes coéquipiers, les différents staffs qui m’ont accompagné dès mon plus jeune âge et ont fait de moi le footballeur et la personne que je suis. »

Et d’ajouter : « Je veux également remercier les supporters qui ont toujours été derrière moi et m’ont toujours soutenu chaque fois que j’ai foulé la pelouse. Je serai à jamais reconnaissant envers ce club et ses supporters. Je suis fier et honoré d’avoir pu porter ce maillot mauve et blanc, et je resterai pour toujours un sportingboy. Merci ma famille mauve »