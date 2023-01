Après 40 ans, le réacteur Tihange 2 sera déconnecté du réseau mardi prochain

Le réacteur nucléaire de la ville liégeoise de Huy, sur les bords de la Meuse, a été mis en service en 1983. Pendant toutes ces années, la centrale – exploitée par Engie Electrabel – d’une capacité de 1 008 mégawatts a produit suffisamment d’électricité pour alimenter la Belgique pendant trois ans.

Au cours de toutes ces années, la centrale a également été arrêtée pendant de longues périodes. Des fissures ont été découvertes dans les parois en acier des cuves des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 en 2012. Cela a valu aux deux centrales le surnom de « centrales à crack ». En réalité, il s’agit de flocons d’hydrogène dans l’acier. En 2013, Tihange 2 a été autorisé à redémarrer, pour être débranché quelques mois plus tard par mesure de précaution. Le redémarrage final n’a eu lieu qu’en 2015, après des enquêtes approfondies et le feu vert de l’organisme de surveillance nucléaire FANC.