Nouvelle affaire à la Juventus: voici pourquoi Cristiano Ronaldo devrait éviter d’être suspendu, contrairement à 15 joueurs qui ont signé une lettre compromettante

Entre la Juventus et la Justice italienne, c’est une vieille histoire – pas d’amour !- qui se répète et se réinvente. Mais depuis le Calciopoli (2006) et la relégation du club en Serie B, la « Vieille Dame » semblait se tenir à carreau. Puis voilà, en 2023, elle a été rattrapée, prise la main dans le sac. Ou plutôt dans le livre de comptes qu’elle a « maquillé ». Pour rester dans les clous financièrement, elle a gonflé artificiellement les montants de transferts. Hop, 15 points de moins et des suspensions en pagaille pour ses anciens boss (Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved) comme sanctions.

Lire aussi Grosse sanction pour la Juventus en Serie A: la Vieille Dame pénalisée de 15 points pour des transferts douteux!

La Justice ne compte pas s’arrêter là. Des enquêteurs ont déniché des documents prouvant que la Juventus a caché des opérations financières. Les exercices fiscaux 2020 et 2021 sont ainsi ciblés. Ceux des années Covid où tous les clubs ont été durement touchés. Officiellement, 22 joueurs, dont Cristiano Ronaldo, laissaient tomber quatre mois de salaires en 2020 pour aider la formation turinoise. Officieusement, ceux-ci n’en abandonnaient qu’un seul et acceptaient d’être payés des trois autres en 2021. Ces émoluments n’étaient évidemment pas déclarés.

La Juve doit encore 19,6 millions d’euros à Ronaldo

Sauf qu’il y a une trace – et donc une preuve- de ces manœuvres : une lettre que la Juventus a fait signer à ses joueurs. Ce qui en fait des complices de fraude et qui pourrait leur coûter une suspension de 30 jours (qui s’appliquerait en Italie mais aussi à l’étranger). Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne et sept d’entre eux devraient y échapper : Ronaldo mais aussi Bentancur, Kulusevski, Demiral, Chiesa, Danilo et Alex Sandro. Pourquoi eux ? Tout simplement parce qu’ils n’ont pas signé cette fameuse lettre. Au contraire des quinze autres, dont Rabiot, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Arthur, McKennie, Bernardeschi ou Dybala.

D’après « La Repubblica », Ronaldo devrait se rendre bientôt à Turin pour confirmer aux enquêteurs qu’il n’a pas signé cet accord… mais aussi pour contre-attaquer. Ses avocats envisagent de se constituer partie civile dans le dossier afin que le Portugais récupère les 19,6 millions d’euros que la Juventus lui doit encore. Pour cette histoire, le club le plus titré d’Italie risque à nouveau un retrait de quinze points, ce qui le reléguerait à la dernière place ex aequo avec Cremonese avec seulement huit points, à neuf longueurs de la première place de non-relégable.

Le procureur a demandé un délai de quarante jours pour examiner les éléments et une audience préliminaire devrait avoir lieu de 27 mars prochain.