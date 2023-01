50 millions d’aides à la Recherche et à l’Innovation réorientés pour accélérer la décarbonation de l’économie bruxelloise

En plus d’intégrer dans l’ordonnance les objectifs de la Shifting Economy, la réforme a aussi pour but d’y inclure les orientations stratégiques du nouveau Plan régional pour l’Innovation (PRI), couvrant la période 2021-2027, qui avait été adopté en juin 2021 par le Gouvernement bruxellois. Pour rappel, ce plan pluriannuel fixe les priorités en matière de financement public de la recherche et de l’innovation. Six domaines d’innovation stratégiques (DIS) ont ainsi été définis : Climat (bâti & infrastructures résilients) ; utilisation optimale des ressources ; flux urbains efficaces et durables pour une gestion inclusive de l’espace urbain ; santé & soins personnalisés et intégrés ; innovation sociale, innovation publique et inclusion sociale ; les technologies et services numériques avancés (DIS transversal).