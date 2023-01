C’est la ruée pour les primes énergie: en quelques jours, déjà plus de 65.000 ménages ont introduit une demande!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le site Web du SPF Economie a bien chauffé ces derniers jours. Depuis lundi, les Belges qui n’ont pas reçu leur prime énergie correspondant aux mois de novembre et décembre, soit 122 euros pour l’électricité et 270 euros pour le gaz, peuvent introduire une demande en ligne ou par mail. Ce vendredi, soit en à peine 5 jours, plus de 65.000 demandes avaient déjà été introduites !