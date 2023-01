Une possible solution pour reloger les patronnés de Henri-Chapelle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On l’annonçait dans notre édition de ce mardi : les patronnés de Henri-Chapelle doivent avoir quitté le Charlemagne, en bord de N3, voué à la démolition, pour le 1er septembre. Le bâtiment est vétuste et le propriétaire, le garage Rohen, veut récupérer le terrain.

Cette perspective de voir les animés et les animateurs sans local fixe a fait frémir bien des Capellois. Et, averties du problème la semaine dernière, les autorités communales ont lancé des lignes pour trouver une solution pérenne et rapide. Pour les patronnés, l’idéal serait un bâtiment qui leur serait durablement confié.