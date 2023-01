Marie Arena sur le Qatargate: «Je n’ai pas besoin de Panzeri pour me disculper»

Nous savons bien qu’elle n’est pas inquiétée par la justice et que, contrairement à M. Tarabella, elle n’a d’ailleurs pas été perquisitionnée ; nous ne manquons jamais de le rappeler et comprenons qu’une personne qui crie son innocence ne peut que souffrir de sa proximité passée avec le cerveau d’une affaire de corruption (Panzeri).

« J’estime que mes états d’âme ne sont intéressants pour personne. Comme je l’ai dit, je ne suis pas inquiétée par la justice dans cette affaire et personnellement, je n’ai pas besoin de Panzeri pour me disculper. Pour le reste je n’ai rien à ajouter que vous ne sachiez déjà. »

Très proche de Panzeri

Le 22 décembre, Marie Arena nous avait écrit un long texte. « Ma relation avec Monsieur Panzeri était une relation que je qualifierais d’amitié professionnelle basée, pour ma part, sur le respect mutuel de nos convictions souvent différentes mais que je pensais guidées par l’avancement des droits humains », disait-elle alors. « Cette amitié s’est construite lors de la précédente législature et poursuivie ensuite dans le cadre des contacts avec M. Panzeri dans le cadre de son organisation « Fight Impunity » Jamais il n’a été question de pression qu’elle soit politique ou financière entre nous et souvent nos positions quand elles étaient divergentes le sont restées ; exemple, ma position hostile à l’accord commercial pêche et agriculture avec le Maroc. »