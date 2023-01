Chièvres: les inscriptions pour le crossage à l’tonne seront ouvertes le 4 février

Après l’excellente nouvelle le 11 janvier dernier de la reconnaissance du crossage à l’tonne comme chef-d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie Bruxelles, l’heure est désormais aux préparatifs pour les Chiévrois. Les cris de « cholette » retentiront dans la Cité des Aviateurs, le mercredi 22 février à Chièvres et Vaudignies et le samedi 25 février à Grosage. Cette édition 2023 marque le retour du crossage sous sa forme habituelle, après des années perturbées par le Covid. Le coup d’envoi des festivités sera donné dès 12h et la fin du crossage dans les rues sera fixée au coucher du soleil (+/- vers 18h).

Les Soumonces du Crossage approchent et auront lieu le 11 février. Une belle occasion de tester le matériel avant le jour J et de se frotter aux autres amateurs de la cholette en conditions réelles, lors d’un parcours en rue. Dès 12h, le coup d’envoi sera donné à l’Étang de Hove (rue de la Carrière) où, au terme du tournoi, le roi ou la reine du crossage 2023 sera élu. Un chèque de 100€ et la tenue de crosseur seront offerts au champion.