Départ de l’échevin Mathy: «Je pense laisser Spa dans un meilleur état que quand je suis arrivé»

Il est 16h ce jeudi quand nous rencontrons Paul Mathy dans son bureau. Dans 4 heures, le conseil communal actera le départ du Spadois. L’échevin des Travaux a rangé ses dossiers et il ne lui reste plus qu’à fermer la porte et quitter cette pièce dans laquelle il a travaillé depuis 2006. Avant lui, son père avait occupé le lieu en tant que secrétaire communal. À l’heure de tirer un trait sur sa carrière, à l’Urbanisme notamment, Paul Mathy a préparé la liste des dossiers qu’il a menés à bien.