Les hasards du calendrier, couplé à un limogeage au parc Astrid le 24 octobre dernier, précipitent des retrouvailles dont Felice Mazzù se serait volontiers passé dans un premier temps. Après la venue d’Anderlecht lors du Boxing Day (0-1), c’est au tour de l’Union de s’inviter à la maison, ce samedi. Celle où le technicien d’origine calabraise a grandi en tant que coach et où il a choisi de mûrir ses récents déboires : un départ mouvementé de l’Union et un C4 d’Anderlecht tout aussi loin d’être digéré. Mais au-delà de son amertume personnelle qu’il nourrit à l’adresse de ceux qui lui ont mesuré leur confiance, l’intéressé voit surtout son retour à Charleroi comme une opportunité de tourner la page d’une année 2022 on ne peut plus contrastée.

Felice Mazzù, le moment où vous acceptez de sortir du bois dans la presse francophone coïncide avec un certain Charleroi-Union. Contraint et forcé par les circonstances ?

J’aurais volontiers fait l’impasse mais vous êtes particulièrement persuasif (sourire grinçant).

N’était-ce pas le moment de crever l’abcès et d’évacuer définitivement les sujets qui fâchent, en même temps que votre déception ?

Je suis content que vous utilisiez le terme déception dans votre question. Je suis déçu, comme n’importe quel autre entraîneur limogé le serait, mais pas frustré. Vous n’allez pas le croire, mais je ne m’attendais pas à recevoir mon C4 à Anderlecht : la direction n’avait rien laissé transparaître et je pensais qu’elle m’accorderait un minimum de temps. Une demi-saison au moins.