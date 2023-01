Noces d’or à Pâturages: Danièle et Michel ont dansé leur premier slow sur une chanson de Mike Brant

Michel est né à Frameries le 7 novembre 1951. Il a fait des études de maçonnerie en promotion sociale à Wasmes avant d’être engagé par la SNCB pour travailler à la pose et la maintenance des voies. Il était affecté à la gare de Mons.

De leur union sont nés cinq enfants : Mélinda, Cindy, Julien, Manon et Valentin qui leur ont apporté huit petits-enfants, sept garçons et une fille.

Retraité, le couple déguste la vie au quotidien : Michel est un passionné de vélo et Danièle de jardinage. Le couple n’est pas un adepte des voyages. « On a été un peu à la côte, nous précise Danièle, mais c’est dans le Borinage qu’on se sent le mieux ! »